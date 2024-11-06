В Кремле рассказали о намерениях Путина поздравить Трампа с победой на выборах

Песков отметил, что отношения государств уже находятся в критической точке.

Ухудшить отношения России и Соединенных Штатов Америки практические невозможно, они находятся в критической точке. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Еще (сильнее — Прим.ред.) ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующего руководства США», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос, не обидится ли Трамп, что президент России Владимир Путин не поздравил его с победой на выборах, и не испортит ли это отношения государств.

Спикер Кремля подчеркнул, что дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от будущей администрации США.

На американских выборах, которые стартовали 5 ноября, победил бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Об его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп. Сторонники одержавшей поражение Камалы Харрис ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что республиканцы Флориды начали заранее отмечать победу Трампа на выборах в США.