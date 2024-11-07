Новые всплески на Солнце: последняя за осень магнитная буря обрушилась на Землю

Метеозависимым людям стоит внимательнее относится к своему самочувствию.

На Землю обрушилась магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, первый геомагнитный удар произошел еще ночью, второй ожидается после обеда — с трех до шести часов вечера.

Причиной шторма стала мощная вспышка на Солнце. В такие периоды у метеозависимых людей может возникнуть аритмия, болеть голова, повыситься тревожность и раздражительность. Таким пациентам врачи рекомендуют быть особенно осторожными.

По прогнозам, буря станет последней в этом месяце. До декабря всплесков больше не ожидается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о SOS-продуктах, которые помогут метеозависимым людям при перемене погоды.