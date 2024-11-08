«Мешают торговле»: снимет ли Трамп санкции с России

Политолог Дудаков: США могут снять часть санкций против РФ после победы Трампа
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
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Смогут ли РФ и США вернуть дружественные отношения или напряженность между странами останется на прежнем уровне?
После вступления в должность нового президента США в лице Дональда Трампа с России может быть снята часть санкций. Такое предположение высказал политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с Lenta.ru.
Речь может идти об ограничениях в сфере финансов из числа тех, которые невыгодны самим Соединенным Штатам. Однако эксперт подчеркнул, что на данный момент не наблюдается возможности полной отмены санкционного режима в отношении РФ и его откат к состоянию 2021 года.
«Какие-то санкции, безусловно, могут откатить. Это не значит, что прекращается холодная война и противостояние. Дело в том, что было введено много избыточных санкций, которые мешают самим США в торговле с Россией в тех сферах, где эта торговля еще продолжается», — объясняет специалист.
Дудаков считает, что возможно снятие ограничений с банков, осуществляющих транзакции с США. Он также предполагает, что и другие ограничения могут быть отменены, но только после успешного завершения переговоров по украинскому конфликту.
Такого рода изменения также зависят от настроения Дональда Трампа и от того, какую он сформирует команду, заключил Дудаков.
На американских выборах, которые стартовали 5 ноября, лидирует бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Об его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп.
Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью спустя 16 часов после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию.
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