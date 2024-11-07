«Как бульдозер прошелся»: Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию

Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны
Фото: www.globallookpress.com/Matt Bishop
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Победивший на выборах президент неоднократно обещал завершить все войны в мире.
Минск выдвинет победившего на выборах президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство «Белта».
Президент Белоруссии напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал закончить мировые конфликты, включая украинский.
«Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию», — указал белорусский лидер.
Лукашенко также подчеркнул, что Трамп совершил настоящий подвиг во имя американского народа.
«Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся», — отметил Лукашенко.
На американских выборах, которые стартовали 5 ноября, победил бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Об его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп. Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сторонники Камалы Харрис разочарованы итогами выборов.
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