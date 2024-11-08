Без окон и воды: мобилизованный украинец показал, что творится в подвалах ТЦК

Мужчину поймали прямо на улице.

Что происходит с харьковскими мобилизованными после того, как их насильно забирают сотрудники ТЦК, показал один из таких призывников. Утверждает, что его скрутили на улице под предлогом проверки документов, а дальше бросили вот в этот подвал — с наспех сколоченными кроватями, больше похожими на нары. В целом обстановка там напоминает скорее тюремную.

«На проспекте Победы, 63 шел к машине, ко мне подъехал Duster белого цвета. Оттуда вышло три военных, ничего не предъявляли, ничего не показывали. Просто сказали — надо обновить данные. Силком засунули в машину и привезли на Лопатиснкий 7/9», — рассказал мужчина.

На кадрах видно, что в помещении нет окон. По словам мобилизованного, ему не разрешили взять даже воду. Официальных комментариев после видео не последовало.

Ранее сообщалось, что ТЦК Харькова набрали для ловли призывников наемников. Патрули украинских военкомов могут включать в свой состав даже выходцев из криминальных кругов.

Ранее 5-tv.ru писал о еще одном украинце, которого мобилизовали насильно. Мужчина согласился пойти на фронт после того, как ТЦК стали угрожать расправой его матери.