Владимир Николенко утверждает, что был насильно мобилизован, а после его бросили буквально на верную смерть.

Командир одного из украинских батальонов гордится тем, что отправляет личный состав на убой. Об этом РИА Новости рассказал боевик ВСУ Владимир Николенко, сдавшийся в плен российским военным в Курской области.

По словам боевика, командир «положил» уже семь батальонов, а сейчас продолжает руководить восьмым.

«Весь механизированный батальон об этом знает, все, все поголовно. Он так на ППД (пункт постоянной дислокации — Прим. ред.) с раненными общался, которые — „осколочные“, ходить не может, а он: „Ты по-любому у меня пойдешь“. Такое отношение — отношение не как к людям, грубо говоря, я даже перестал себя за человека считать», — признался Николенко.

Также он рассказал, что неоднократно получал угрозы от комнадования — если ВСУ начинают отступать, их расстреливают свои же.

Боевик утверждает, что его мобилизовали насильно. Он согласилсяпойти на фронт после того, как ТЦК стали угрожать расправой его матери.

Николаенко признается, что с таким бесчеловечным отношением он человеком себя перестал считать.

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