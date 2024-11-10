«Мало претензий, давайте больше»: Анастасия Костенко разозлилась из-за детей

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 41 0

Блогер Анастасия Костенко разозлилась из-за вопросов подписчиков о детях

«Мало претензий, давайте больше»: Анастасия Костенко разозлилась из-за детей

Фото: Instagram*/kostenko.94

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Блогер решила грубо ответить на вопрос о питании своих девочек в социальных сетях.

Жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко закидали некорректными вопросами в социальных сетях о ведении домашнего быта. Блогер не выдержала и решила ответить на замечания о питании девочек достаточно резко, чем удивила своих подписчиков.

«Что-то мало претензий, давайте больше, мамаша! Ладно, меня обвиняют в том, что у меня часто на тарелке овсяноблин, но насчет девочек… Я полгода не делюсь завтраками, да и не было у них сырников каждый день. Вы перепутали», — ответила жена футболиста.

Костенко часто обвиняют в том, что она плохо исполняет свои материнские обязанности. В семье Дмитрия и Анастасии растут четыре ребенка: дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава. Самого младшего — Ярослава — Костенко родила в феврале 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему важно ограничивать время использования гаджетов для ребенка. Родителям нужно уметь ставить рамки не только детям, но и контролировать свою погруженность в смартфоны.

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