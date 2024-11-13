ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Игорь Рязов
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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет «Гиацинт-Б» российских сил нанес артиллерийский удар и с трех выстрелов уничтожил цель.

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — в материале 5-tv.ru.

По данным от воздушной разведки, из этого пункта ВСУ запускались разведывательные и ударные беспилотники в сторону российских оборонительных позиций и осуществлялось управление ими.

Получив необходимые исходные данные и координаты складов, расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» российских сил нанес артиллерийский удар, уничтожив цель с трех выстрелов. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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