«Пользуемся в своих интересах»: российские военные модернизировали трофейную БМП Bradley

Бойцы группировки «Центр» не только уничтожают вражескую технику, но и восстанавливают захваченные трофеи. Так произошло с американской БМР Bradley, которую боевики ВСУ бросили в бой в районе Селидово. Теперь боевая единица служит нашим военным. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань провел свой тест-драйв.

Американская БМП Bradley в трофеях штурмовиков группировки «Центр» уже снова поставлена на ход. Эта машина отличается мощной броней и серьезной системой управления огнем. Вот уже за нашей маскировочной сетью можно заметить мощные блоки динамической защиты. Bradley давно уже получили ее в ходе опыта боев в Ираке и борьбы с гранатометами противника.

Дополнительная защита башни — так называемый «мангал» — добавлена уже нашими бойцами по их опыту противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам.

«У нас появилась после штурма населенного пункта Сокол, после этого, скажем, она у нас подорвалась на мине, мы ее после этого отреставрировали, поставили на ход и теперь пользуемся ей в своих интересах. Немножко доработали. СИПВ противника часто применяются, используются, поэтому мы перестраховались и укрепили машину, так скажем», — рассказал командир 3-го мотострелкового батальона в группировке «Центр», гвардии подполковник Елисей Моторин.

«Пообщались с ребятами, которые уже трофеили такие машины, которые уже разбирались в них, от них почерпнули азы. Остальное изучали на полигоне нашим любимым методом „научного тыка“. Выгнали, нажали, посмотрели, что случилось. Так, грубо говоря, и русифицировали, и поняли, что к чему и что как работает», — отметил наводчик БТР-82А и Bradley с позывным «Каспер».

Основной особенностью и преимуществом американского БМП Bradley является, конечно же, размер десантного отделения. Абсолютно непривычный для тех, кто работал с советской техникой.

Здесь достаточно свободно помещается и десант, и есть место для хранения боеприпасов и дополнительного оружия. Один из интересных моментов, связанных с поставками американской техники на Украину, это гусеницы. Значительная часть техники приходит в комплектациях, которые большей частью применялись во время войны в Ираке.

С обрезиненными катками гусениц, там, где они действовали на асфальте, в американской армии есть специальные гусеницы, которые массово используются для того, чтобы не повреждать дорожное покрытие. И эти гусеницы, которые дают им мобильность на дорогах, в свою очередь, очень плохо работают на глинистых грунтах.