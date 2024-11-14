«Готовить, мыть, стирать»: невеста Лепса Киба пожаловалась на нелегкую судьбу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Невеста Лепса Киба пожаловалась на нелегкую жизнь в Лондоне

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; Instagram*/avrorakiba; 5-tv.ru

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Студентка не оценила прелести самостоятельной жизни.

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба вынуждена самостоятельно заниматься уборкой дома, проживая в Лондоне. На нелегкую судьбу она пожаловалась в своем блоге в сети.

Студентка Лондонского колледжа моды поделилась своими жизненными трудностями. В свои 18 лет избалованная особа была не готова к самостоятельному выполнению бытовых обязанностей, которые пришлось взять на себя, проживая не в самом дешевом городе мира — Лондоне.

Пока девушка жила с родителями, она была, как говорится, как у Христа за пазухой, но после переезда Киба была вынуждена резко повзрослеть. На ее плечи легли уборка, готовка и поездки на общественном транспорте, к чему красотка очевидно не привыкла. Познав жизнь обычных людей, Аврора загрустила.

«Когда-то я решила… поехать учиться в лучший колледж моды. И теперь вместо того, чтобы поступить в МГИМО и после ехать на Патрики, выйти замуж за Григория Лепса, посещать мероприятия, давать интервью, возить львят на бокс и завтракать в „Кофемании“ я после очередной истерики еду на метро в свою мини-квартиру за 124799654456 фунтов, стирать, готовить и мыть полы. Сама! Но зато в Лондоне!» — посетовала Аврора Киба.

Некоторое время назад стало известно, что Лепс сделал предложение возлюбленной. На момент зарождения их чувств, ей было всего 17 лет. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что раскрыты подробности отношений Бьянки и Natan.

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