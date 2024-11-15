«Их слушают, на них ровняются»: Песков о запуске второго потока «Время героев»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Песков: второй поток программы «Время героев» запустили из-за востребованности

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Прием заявок открылся 15 ноября.

Второй поток государственной кадровой программы «Время героев» был запущен из-за большого интереса и востребованности. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в ходе ежедневного брифинга.

«Второй поток (был запущен — Прим.ред.), потому что очень большой интерес проявляется. Эти курсы востребованы теми, кто вернулся после специальной военной операции, а свою очередь эти люди востребованы обществом. Их уважают, к ним относятся как к героям, их слушают, на них ровняются», — объяснил спикер Кремля.

Программа «Время героев» стартовала по поручению российского президента Владимира Путина 27 мая 2024 года. Ее цель — подготовить руководителей для органов власти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов СВО. Для участия в первом потоке программы были отобраны заявки кандидатов, которые имеют наиболее релевантный управленческий опыт.

Прием заявок на второй поток программы «Время Героев» открылся 15 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о выплатах военным, получившим инвалидность в ходе СВО.

Тема:
Спецоперация
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

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