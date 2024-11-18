Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 239 0

Украинские войска продолжают нести потери.

Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен армии России в Курской области

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Тема:
Курская область Спецоперация

В ходе отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области 24 боевика сдались в плен армии России за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля. <…> Двадцать четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Вместе с тем бойцы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку PzH-2000, САУ «Акация», одну гаубицу Д-20 и три Д-30.

Уточняется, что в ходе боев в Курской области группировка войск «Север» нанесли поражение противнику в следующих населенных пунктах: Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Также поражение получил противни в ходе боев в Сумской области. Для выполнения этих задач были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ, а еще артиллерия.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР. Российские силы продолжают вытеснять противника с территории Донбасса.

Тема:
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