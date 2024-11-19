В курском приграничье противника уничтожают «Молнии-2»

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В курском приграничье противника уничтожают беспилотники «Молнии-2»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Новейший беспилотник превосходит многие другие современные дроны.

В курском приграничье наши военные успешно применяют новейшие беспилотники самолетного типа «Молния-2». С их помощью уже удалось поразить большое количество техники и скопления живой силы ВСУ. Главное преимущество новых дронов перед остальными — дальность полета. Вдобавок, «Молнии» оснащены… катапультой.

«Мне нравятся „Молнии“. У них большое преимущество перед квадрокоптерами — дистанция, дальность большая, грузоподъемность высокая, дальше БЧ, можно поражать противника в тех районах, где он не ждет», — подчеркивает командир отделения с позывным «Кентугай».

Управление «Молнией» происходит с помощью пульта и специальных очков, как и управление FPV-дронами. Но еще больше новейший беспилотник похож на уже зарекомендовавший себя на поле боя барражирующий боеприпас «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия поставит Украине четыре тысячи высокотехнологичных ударных беспилотников. Они оснащены искусственным интеллектом. В вооруженных силах ФРГ их прозвали мини-Taurus в честь дальнобойных ракет. Дальность полета таких дронов в четыре раза превышает те, что сейчас есть у ВСУ. Также они могут нести большой запас взрывчатки.

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