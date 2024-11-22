Стоит проявить благоразумие: Орбан призвал Запад серьезно отнестись к заявлению Путина

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Премьер Венгрии Орбан призвал Запад серьезно отнестись к заявлению Путина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Российский лидер накануне предупредил, что РФ будет зеркально отвечать на удары западным оружием по территории страны.

Страны Запада должны отнестись серьезно к предупреждению России. Так премьер-министр Венгрии прокомментировал заявление Владимира Путина об испытании гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».

Виктор Орбан подчеркнул, что союзникам Киева, снабжающим его оружием, стоит проявить благоразумие. Он также заявил, что не удивился применению российскими войсками баллистической ракеты в ответ на удары ВСУ дальнобойными снарядами по территории России.

«Украинцы не способны нацеливать эти ракеты, ведь для этого после запуска используется электронная система наведения, требующая самых передовых технологий в мире, включая возможности спутников связи. Поэтому я считаю убедительным предположение, что эти ракеты не могут быть запущены без участия американского персонала», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар по одному из объектов военно-промышленного комплекса (ОПК) в Днепропетровске в ответ на применение Украиной американского и британского дальнобойного оружия по территории России. Как указали в Минобороны страны, цель пуска была успешно достигнута.

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