«Совесть нечиста»: почему страны ЕС не поддерживают резолюцию против нацизма

Россия, Белоруссия и ряд бывших союзных республик ежегодно вносят ее на рассмотрение в ООН. Однако некоторые государства регулярно голосуют против.

Россия, Белоруссия и целый ряд бывших союзных республик ежегодно вносят на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию, в которой страны выступают против нацизма и сноса памятников, установленных в честь героев Второй мировой войны.

О попытках Запада переписать историю и стереть память о подвиге советского солдата глава МИД России Сергей Лавров рассказал на встрече с белорусской молодежью, которая состоялась в Бресте. По словам министра иностранных дел, резолюция в ООН всегда остро воспринимается. И это несмотря на то, что в тексте никогда не указаны конкретные страны.

«Как говорится, на воре шапка горит. Поэтому против выступают в последнее время — уже голосуют против, а раньше воздерживались — страны всего Европейского союза. Мы еще в лучшие годы у них спрашивали: „Что здесь не так с вашей точки зрения?“ Они говорят: „Понимаете, эстонцы, литовцы, латыши — они считают, что это против них“. Там не написано, что это против них, но раз они так считают, значит, совесть нечиста», — говорит Лавров.

Сергей Лавров находится в Белоруссии с двухдневным рабочим визитом. Ранее он принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на территории Брестской крепости.

Также в Минске проходит заседание глав МИД обеих стран. В числе основных тем — сотрудничество по линиям ШОС и БРИКС.