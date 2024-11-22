Лавров: Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 85 0

Лавров: Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Власти Украины не ожидали, что реакция со стороны РФ последует так быстро.

Президент* Украины Владимир Зеленский испугался, что РФ применила баллистическую ракету «Орешник» в ответ на удар ВСУ дальнобойным западным оружием по российской территории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается реакции на наш ответ. Я так понимаю, Зеленский испугался. Он стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой акции со стороны Российской Федерации», — сказал Лавров.

По его словам, лидер Незалежной после реакции со стороны России на удары ВСУ начал обвинять «своих хозяев», что они оставили его «безоружным». Однако для Зеленского это «полезный результат», чтобы оказаться «поближе к реальности» и ощутить ее на своей «шкуре».

Накануне президент РФ Владимир Путин в видеообращении сообщил о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении «Орешник» — в ответ на применение по российской территории американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Путин подчеркнул, что «Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — около двух-трех километров в секунду. В связи с этим на сегодня в мире не существует систем противовоздушной обороны, которые могут противодействовать новейшей российской ракете.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американские и британские СМИ в шоке от новой баллистической ракеты «Орешник».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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