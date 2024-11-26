ПВО уничтожила за ночь 24 украинских беспилотника над Ростовской областью

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Слюсарь: за ночь над Ростовской областью уничтожили 24 БПЛА

ПВО уничтожила за ночь 24 украинских беспилотника над Ростовской областью

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не было.

Средства российской системы ПВО уничтожили за прошедшую ночь 24 беспилотника боевиков ВСУ над Ростовской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА", – уточнил Слюсарь.

В результате происшествия пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Регионы нашей страны регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Росии Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные сбили четыре беспилотника в Ростовской области. Также один дрон был сбит на подлете к Воронежу. 

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