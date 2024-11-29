Лавров назвал Украину полигоном для информационных фейков Запада

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Глава МИД России провел заседание круглого стола для представителей иностранных дипмиссий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Украина стала полигоном, где Запад продвигает свои информационные фейки. Сергей Лавров сегодня провел заседание круглого стола для представителей иностранных дипмиссий.

Он рассказал о ситуации вокруг конфликта. Глава нашего МИДа заверил, что никакие информационные войны не помогут спастись киевскому режиму, цели СВО будут достигнуты.

«Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины. К ним, прежде всего, относятся создания долговременных угроз безопасности России на западном направлении путем расширения НАТО и попытки поглотить Украину Североатлантическим альянсом», — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны-члены Североатлантического альянса отбросили все приличия и публично говорят о возможном нанесении превентивных ударов по России. Это их истинные намерения. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе 20-го заседания Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ.

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