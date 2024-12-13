Жителю ЛНР помогли после обращения на горячую линию Путина

Благодаря оперативной работе Народного фронта Николаю смогут заменить шейку бедра.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Народный фронт оказывает всестороннюю поддержку всем нуждающимся в ней россиянам. Жительница Луганской народной республики Людмила оказалась в сложной ситуации: ее мужу Николаю требовалась замена шейки бедра. Но для этого необходимо пройти обследование на специальном оборудовании, которого нет в их населенном пункте.
«Я обратилась напрямую к Владимиру Владимировичу. Два дня назад позвонила, и сразу со мной связались и Народный фронт, и республиканская больница <…> Буквально мне позвонили через час», — рассказала благодарная супруга.
С пострадавшими связался оператор колл-центра, ветеран СВО, который в ходе боевых действий лишился зрения. После выяснения всех необходимых деталей к супругам направились представители исполкома Народного фронта в ЛНР.
Позже с Николаем связалась республиканская больница, которая была готова его госпитализировать и провести все необходимые медицинские процедуры.
В данный момент медики выяснили, что у пострадавшего имеются проблемы с сердцем. Николай проходит лечение, после которого можно будет говорить о замене сустава.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ведомства России уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию».
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