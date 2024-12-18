«Неопровержимо»: у РФ есть доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Захарова заявила о доказательствах применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором

Фото, видео: Francisco Seco/ТАСС; 5-tv.ru

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Это химическое оружие должно было быть утилизировано в соответствии с международными нормативными актами.

Россия располагает неопровержимыми доказательствами применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с белым фосфором в сентябре. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Получены неопровержимые доказательства неоднократного применения в высокой температуре в качестве самовоспламеняющейся начинки сбрасывающихся звездопилотников боеприпасов белого фосфора», — сказала она.

Это говорит о наличии у Украины химического оружия, которое не было утилизировано в соответствии с международными нормативными актами. Применение боевиками киевского режима таких снарядов также указывать на возможность синтеза высокотоксичных фосфоросодержащих отравляющих веществ.

Захарова отметила, что боеприпасы с белым фосфором — оружие неизбирательного действия, запрещенного протоколом Женевской конвенции. Дипломат подчеркнула, что причастные к преступлениям ответят по всей строгости закона.

Весной 2024 года стало известно, что ВСУ применили химическое оружие на артемовском направлении в ДНР. Стеклянные бомбы украинские националисты сбрасывали с помощью беспилотных аппаратов. Предположительно, внутри колб был белый фосфор.

Как рассказал военный эксперт Евгений Михайлов, эти боеприпасы с химическим составляющим опасны, прежде всего, для дыхательных путей и глаз, но могут поражать и другие жизненно важные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова посоветовала Западу позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе.

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