Летальный исход 100%? Что известно о химической «лампочке» ВСУ, обнаруженной в ДНР
Военный эксперт Михайлов: ВСУ уже сейчас могут применять химоружие
Фото, видео: Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru
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Украинские боевики всеми доступными способами пытаются навредить простым людям. Ведут атаки против мирного населения уже годами.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в ДНР. Наши военные обнаружили неразорвавшуюся стеклянную колбу, напоминающую лампочку, внутри которой — отравляющее вещество. Предположительно, речь идет о боеприпасах с белым фосфором.
На находку российских военных отреагировали в МИД РФ. Официальны представитель ведомства Мария Захарова сообщила 5-tv.ru, что за данную тему уже взялись эксперты.
«Мы видели сообщения СМИ. В настоящее время этой темой занимаются эксперты. Ожидаем результатов расследования», — прокомментировала она.
Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очередь, рассказал, к каким последствиям может привести применение снарядов с белым фосфором.
По словам собеседника 5-tv.ru примененные в ДНР боеприпасы с химическим составляющим опасны, прежде всего, для дыхательных путей и глаз, но могут поражать и другие жизненно важные органы.
«В любом случае, это запрещенное оружие. И, видимо, у них (ВСУ) уже не остается никаких никаких иных видов сопротивления, кроме как применять химическое оружие», — отметил Михайлов.
По словам эксперта, снаряды с белым фосфором запрещены международными конвенциями, но они не имеют никакой силы над украинскими боевиками. Сейчас самое главное — установить, кто дал указ применить такие боеприпасы с химсоставляющим, и наказать их, ведь такие преступления срока давности не имеют.
Михайлов считает, что единственный действенный антидот от таких веществ — это применение средств химзащиты.
«Если попало много, то это, конечно, летальный исход. Но даже если немного — это долгое и тяжелое лечение», — добавил он.
Подобные боеприпасы могут сбрасываться с беспилотников, а после того как лампочка разбивается, поражающие вещества начинают распространяться по воздуху. Если человек оказался в зоне поражения без защиты — шансов на выживание практически нет, заключил военный эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием.
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