ВСУ применили химическое оружие в ДНР

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 587 0

Наши военные нашли одну из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Химическое оружие на артемовском направлении в ДНР было применено боевиками ВСУ. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Предположительно, речь идет о боеприпасах с белым фосфором. В зависимости от концентрации и количества вдохов данное вещество потенциально смертельно опасно.

Подобные стеклянные бомбы украинские националисты сбрасывали с помощью беспилотных аппаратов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием.

Тема:
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