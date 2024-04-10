ВСУ применили химическое оружие в ДНР

Наши военные нашли одну из таких неразорвавшихся стеклянных колб с отравляющим веществом.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Химическое оружие на артемовском направлении в ДНР было применено боевиками ВСУ. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Предположительно, речь идет о боеприпасах с белым фосфором. В зависимости от концентрации и количества вдохов данное вещество потенциально смертельно опасно.
Подобные стеклянные бомбы украинские националисты сбрасывали с помощью беспилотных аппаратов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия сообщила ОЗХО о планах Украины устроить теракт с химоружием.
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