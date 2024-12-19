Путин: по объему экономики Россия стоит на первом месте в Европе

По объему экономики Россия стоит на первом месте в Европе и на четвертом месте в мире. Об этом в ходе «Итогов 2024 года» рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что, по данным международных финансовых и экономических институтов, на первом месте стоят Китай, США и Индия. Российская экономика обогнала немецкую в прошлом году, в этом году РФ обошла Японию.

При этом российский лидер подчеркнул, что, несмотря на высокий уровень экономического развития, останавливаться на нем нельзя, нужно и дальше работать над эффективностью.

«Я думаю, если Еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития, и они тоже двигаются вперед. В Еврозоне и в Штатах ситуация тоже меняется. Поэтому мы должны набранный темп сохранить, менять качество нашей экономики», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что тревожным сигналом являются показатели инфляции. Однако растут и зарплаты — они выросли на 9%. Причем в реальном выражении, то есть с учетом уровня инфляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о низком уровне безработицы в России.