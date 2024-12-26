СК возбудил уголовное дело по факту теракта во Льгове

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с ракетным ударом украинских боевиков по Льгову в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения города Льгова Курской области (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщили СК, следователи установят виновных и привлекут к уголовной ответственности.

По данным следствия, боевики нанесли ракетный удар по Льгову, используя дистанционные средства огневого поражения. В результате погибло четыре человека, пятеро получили ранения. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки.