Более 230 боевиков и танки: раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в Курской области

Более 230 боевиков и два танка: раскрыты потери ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область

Войска России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины на территорию страны.

Вооруженные силы России, отражая попытки вторжения армии Украины в Курскую область, ликвидировали более 230 боевиков и уничтожили военную технику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в сообщении.

В ходе боев группировка войск «Север» нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Бойцы РФ отразили семь контратак ВСУ.

Также были поражены живая сила и военная техника армии Украины в Сумской области.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. В результате атаки украинских боевиков есть погибшие и раненые.

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