Более 230 боевиков и танки: раскрыты потери ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в Курской области
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Войска России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины на территорию страны.
Вооруженные силы России, отражая попытки вторжения армии Украины в Курскую область, ликвидировали более 230 боевиков и уничтожили военную технику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в сообщении.
В ходе боев группировка войск «Север» нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Бойцы РФ отразили семь контратак ВСУ.
Также были поражены живая сила и военная техника армии Украины в Сумской области.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.
Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. В результате атаки украинских боевиков есть погибшие и раненые.
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