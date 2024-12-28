Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 56 украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Так, 11 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области. 28 — Воронежской и 17 — Ростовской.

К слову, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что атаку отразили в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах. Пострадавших и разрушений не оказалось.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО пресекли попытки ВСУ атаковать территорию РФ с применением беспилотников. Всего было уничтожено 59 дронов: 26 БПЛА сбито над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской. Также силы ПВО пресекли атаку одного беспилотника над акваторией Азовского моря.