Над Ростовской областью отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 208 0

Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО уничтожили 17 дронов над Ростовской областью

Над Ростовской областью уничтожили 17 беспилотников

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пострадавших и разрушений не оказалось.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 17 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять», — написал он.

К слову, недавно десять вражеских ракет сбили в Ростовской области. В результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом на улице Первомайская. Также были повреждены окна в жилом доме на улице Речная. Кроме того, фрагмент ракеты найден и на улице Карла Маркса.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что два мирных жителя получили ранение в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области.

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