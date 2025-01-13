В заложниках «Чарли»: Петербург завалило снегом

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В Петербурге выпало до 30 см снега за сутки

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

За прошедшие выходные в Северной столице выпало почти полметра осадков.

Сразу несколько российских регионов оказались под ударом снежного циклона «Чарли». Обильные осадки прошли в Мурманской, Архангельской, Новгородской областях. А в Псковской непогода нарушила электроснабжение. Из-за колебаний температур и мокрого снега провода покрылись ледяной коркой. В результате без света остались почти 20 тысяч человек. Восстановлением занимались около сотни бригад. И к этой минуте удалось подключить все социальные объекты. Продолжается и работа по расчистке дорог. Преградой для водителей стало скользкое покрытие и многочисленные поваленные деревья.

Но самый мощный удар стихия нанесла по Санкт-Петербургу. За прошедшие выходные в Северной столице выпало почти полметра снега. Все коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. С последствиями непогоды борются несколько тысяч специалистов, уборка продолжалась всю ночь. С городских улиц вывезли порядка 30-ти тысяч кубометров снега.

Снегопад парализовал и работу аэропорта Пулково. Из-за циклона воздушную гавань накануне закрывали дважды. В терминале образовались огромные очереди. Многие ждали вылета больше 12-ти часов. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, всего задержали 90 рейсов. Еще десятки лайнеров ушли на запасные аэродромы. О текущей обстановке в Пулково рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Они называют себя заложниками «Чарли». Пассажиры рейсов, которые летели в Петербург, одними из первых ощутили на себе силу циклона. Снега было столько, что службы аэропорта Пулково не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и стоянки самолетов. Перебои с отправлением и приемом воздушных судов продолжаются до сих пор. Хотя диспетчерам удается отправлять некоторые рейсы.

«Мы вылетели из Новосибирска вовремя, однако совершить посадку в Северной столице так и не удалось из-за сильных снегопадов. Пилот сообщил, что сотрудники не справляются с очисткой наледи. Мы минут 30-40 находились в воздухе, а вскоре нам пришлось отправиться на дозаправку в Москву из-за того, что Пулково закрыли», — рассказала пассажир рейса Новосибирск — Санкт-Петербург Анастасия Горелова.

Сейчас воздушная гавань вновь открыта, но в зоне ожидания не протолкнуться. Рейсы постоянно переносят, люди часами сидят на чемоданах. А кто-то, устав от нервотрепки, спит прямо на полу.

«Рейс задержали, мне пришла смска, что мой рейс переносится. Я приехала в аэропорт. Зарегистрировалась, спустилась, где нас должны на посадку и началось: на 20 минут, на 30 минут задержка», — рассказывает Тамара Ворожцова.

Проблемы возникли не только в Пулково. Улицы, дворы и тротуары Северной столицы превратились в одну большую снежную полосу препятствий.

В Комитете по благоустройству отчитались: все службы работают в усиленном режиме. На уборку вывели больше тысячи единиц техники. Дворы и тротуары от снега очищают почти девять тысяч дворников.

Снегоплавильные пункты уже приняли больше 19 тысяч кубометров снега, но осадков как будто меньше не стало. Пешеходы вязнут в сугробах практически на каждом шагу.

В центре города все почищено. Видно, что по дорогам и тротуарам прошлась уборочная техника. Но проблемные точки все же есть.

Оперативно расчищать начали и крыши домов. Правда, снег сбрасывают не всегда — с соблюдений мер предосторожностей. Несколько автомобилей уже пострадали.

«Разбили стекло водительское, пострадало зеркало водителя, просто приклеено сейчас на скотч. И огромная глыба была внутри салона, и еще одна на крыше. Вмятин вроде не оставила сверху, но салон разбомбила», — говорит владелец автомобиля Станислав Самоделкин.

Теперь владелец поврежденного автомобиля хочет получить компенсацию.

«Вызвать непосредственно коммунальные службы, если это было, например, во дворе дома, чтобы они составили акт. После чего с собранными документами подать претензию к обслуживающей организации, которая обслуживает данное место, данный двор или улицу», — рассказывает юрист Михаил Тимошатов.

При такой погоде многие старались на улицу не выходить. Правда, жителей нескольких посёлков в Ленинградской области циклон настиг и дома. Люди почти двое суток сидели без света. Снегопад и сильный ветер обрывал провода.

«Мы не можем затопить ни котел, потому что он работает от электричества, ни воды. Я звонила в 112, я звонила на горячую линию», — говорит Фаина Токарева.

Сейчас циклон уже сдает свои позиции. Но на смену снегопадам, по словам синоптиков, придут холода до минус 15-ти градусов.

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