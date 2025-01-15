Собянин заявил о включении 9 новых площадок в программу реновации в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Они находятся в пяти районах столицы. Комфортное жилье получат 3,9 тысячи человек.

Собянин заявил о включении 9 новых площадок в программу реновации в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Девять новых площадок включены в программу реновации, они находятся в пяти районах Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, четыре территории находятся в Южном Тушине, две — в Покровском-Стрешневе, а также по одной — в Можайском, Бирюлеве Западном и Щукине. Как предполагается, там получится построить 107,1 тысячу квадратных метров жилья и расселить 21 старый дом. Комфортное жилье получат 3,9 тысячи человек.

«Большая часть площадок находится на месте зданий, включенных в программу. Для возведения новостроек всего было подобрано 662 территории общей мощностью порядка 11 миллионов квадратных метров», — добавил Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, уже готовы 368 жилых комплексов. Также порядка девяти миллионов квадратных метров жилья находятся на этапах проектирования и строительства.

Прежде Собянин объявил о завершении реставрации фасадов уникальной церкви в «Коломенском». Построенная в 1528–1532 годах церковь — шедевр архитектуры XVI века мирового значения. Она стала одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4. Уже более 80 таких составов курсируют по Московскому центральному диаметру.

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