Собянин заявил о включении 9 новых площадок в программу реновации в Москве

Девять новых площадок включены в программу реновации, они находятся в пяти районах Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, четыре территории находятся в Южном Тушине, две — в Покровском-Стрешневе, а также по одной — в Можайском, Бирюлеве Западном и Щукине. Как предполагается, там получится построить 107,1 тысячу квадратных метров жилья и расселить 21 старый дом. Комфортное жилье получат 3,9 тысячи человек.

«Большая часть площадок находится на месте зданий, включенных в программу. Для возведения новостроек всего было подобрано 662 территории общей мощностью порядка 11 миллионов квадратных метров», — добавил Собянин.

Как отметил столичный градоначальник, уже готовы 368 жилых комплексов. Также порядка девяти миллионов квадратных метров жилья находятся на этапах проектирования и строительства.

Прежде Собянин объявил о завершении реставрации фасадов уникальной церкви в «Коломенском». Построенная в 1528–1532 годах церковь — шедевр архитектуры XVI века мирового значения. Она стала одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4. Уже более 80 таких составов курсируют по Московскому центральному диаметру.