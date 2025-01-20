Трамп пообещал за сутки отменить все «глупые» распоряжения Байдена
Трамп: все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
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20 января состоится инаугурация избранного президента США.
Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить все «глупые» распоряжения, подписанные уходящим главой Белого дома Джо Байденом. Об этом он сообщил в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в Вашингтоне.
«Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток», — отметил он.
Он также заявил о желании «вернуть страну» и выступил против «радикальных левых идеологий».
20 января состоится инаугурация избранного президента США. Церемония приведения к присяге первоначально должна была состояться на Национальной аллее, но из-за прогноза холодной погоды будет перенесена в ротонду Капитолия.
Несколько часов назад Джо Байден публично выступил в Международном афроамериканском музее в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Он призвал людей оставаться «неравнодушными» и сказал, что пытался быть «связующим звеном» между историей Америки и ее будущим, между ее мечтами и возможностями.
Ранее 5-tv.ru писал, как проходит инаугурация президента США.
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