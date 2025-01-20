Трамп пообещал за сутки отменить все «глупые» распоряжения Байдена

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 229 0

Трамп: все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток

Трамп пообещал за сутки отменить все «глупые» распоряжения Байдена

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Тема:
Инаугурация Дональда Трампа

20 января состоится инаугурация избранного президента США.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить все «глупые» распоряжения, подписанные уходящим главой Белого дома Джо Байденом. Об этом он сообщил в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в Вашингтоне.

«Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток», — отметил он.

Он также заявил о желании «вернуть страну» и выступил против «радикальных левых идеологий».

20 января состоится инаугурация избранного президента США. Церемония приведения к присяге первоначально должна была состояться на Национальной аллее, но из-за прогноза холодной погоды будет перенесена в ротонду Капитолия.

Несколько часов назад Джо Байден публично выступил в Международном афроамериканском музее в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Он призвал людей оставаться «неравнодушными» и сказал, что пытался быть «связующим звеном» между историей Америки и ее будущим, между ее мечтами и возможностями.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит инаугурация президента США.

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