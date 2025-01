Секс-символ Мексики, да и всей Латинской Америки прилетела в Москву. Барбара де Рехиль сыграла в российской комедии «Василий». В прокат кинокартина, созданная при участии «Национальной Медиа Группы», выходит уже завтра. Корреспондент «Извести» Артур Ишпулатов отправился на прогулку с Барбарой по Москве и выяснил, как она учила русский и почему партнера по фильму — Александра Петрова — она называет собакой.

Мексику по-русски мы еще не видели! Именно там разворачиваются действия новой отечественной комедии «Василий». Как туда попадает главный герой, лучше увидеть самим в кинотеатре. Но как только он оказывается в стране ацтеков, начинается заварушка.

«То, как зритель представляет себе Мексику, мы все равно использовали. Но при этом, когда ребята — местные артисты и продакшн — читали сценарий, они говорили, что на самом деле здесь ну таких уж совсем штампов нет», — заявил режиссер Дмитрий Литвиненко.

Погони, перестрелки, наркокартели, любовь и звездный состав актеров. Главные роли — у Александра Петрова и Барбары де Рехиль. Это мексиканская суперзвезда, да такого масштаба, что известна во всей Латинской Америке.

— Я уже посмотрел фильм, в нем есть моменты, когда ты говоришь на русском языке. Сложно ли было выучить слова?

— Да, было сложно, мне пришлось поработать, но мне очень понравилось говорить по-русски. Мне нравится русский, я открыла для себя его красоту.

Из жаркой Мексики актриса прилетела в холодную Москву.

— Можешь сказать пару фраз на русском языке?

— Я очень рада быть здесь сегодня! Я пританцовываю, потому что я замерзла, а не потому что я мексиканка.

В Москве секс-символ Мексики успела погулять по ярмарке на Красной площади, съесть легендарное мороженое в ГУМе и сходить в Большой театр. А не фестивале «Московское чаепитие» — выпить чай из настоящего русского самовара!

— Очень горячий?

— Да. Ты очень горячая. И чай очень горячий.

— Ахахаха! Дима!

С русской культурой Барбара успела познакомиться в Мексике еще до съемок в комедии «Василий». Ее любимый русский фильм — «Брат».

«Я знала, что тут красиво, но не представляла, насколько. Здания, музеи, церкви, архитектура, все прекрасно! Люди, их стиль, куда не посмотришь — везде красота, а также очень чисто!» — заявила мексиканская актриса Барбара де Рехиль.

Поразили Барбару и русские песни. В комедии «Василий» звучат композиции «Я люблю тебя до слез» и «Свадьба». Их специально для фильма перевели на испанский язык.

Литературный перевод текста и аранжировки делала мексиканская группа и саундпродюсеры.

«Когда они послушали эти песни, они сказали, это очень близко к нашему музыкальному тону. И когда они записали песню „Я люблю тебя до слез“, они говорят, это мог бы быть испанский хит», — заявил режиссер Дмитрий Литвиненко.

Песни подбирали специально — о бесконечной любви и широте русской души. Эксперты, которым дали послушать переведенные версии отечественных хитов, подтвердили: русское и на испанском звучит хорошо.

«Вполне успешно удалось передать и формальное содержание, и смысловую наполненность, и эмоциональный настрой, сам дух вот этой русской песни», — отметила кандидат филологических наук Лилия Айрапетян.

Русский дух прослеживается на протяжении всего фильма. «Обрусеть» пришлось и героине Барбары — Боните. Она даже ругает своего возлюбленного не как горячая мексиканка, а как наша русская женщина.

Фраза настолько понравилась Барбаре, что она в шутку теперь так называет партнера по фильму — Александра Петрова. Он позвонил прилетевшей в Москву актрисе по видеосвязи.

— Браво! Браво!

— Thank you, собака. Thank you!

И почти сразу после этого разговора актер делает сюрприз Барбаре. Он неожиданно приехал увидеться с ней, прямо во время нашего с ней интервью.

— Я очень счастлив видеть тебя здесь!

— Не могу поверить, что я тут, 24 часа в пути! Я спала всего четыре часа, но я очень рада тебя видеть!

В Москву Барбара прилетела на премьеру комедии. Посмотреть «Василия» в кинотеатрах можно с 23 января. И мексиканка настолько прониклась нашей культурой, что теперь хочет чаще работать в российских проектах.

«Так круто! Я теперь русская!» — радуется зарубежная артистка.