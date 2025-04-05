Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 210 боевиков на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что ВСУ также потеряли боевую машину пехоты и два бронетранспортера.

На Белгородском направлении враг потерял 75 человек, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять авто и два орудия полевой артиллерии.

В Харьковской области ВСУ потеряли больше 250 боевиков, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также был уничтожен склад боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике украинцы потеряли до 300 военных, а также четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике.