Россия продолжает проведение специальной военной операции.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 210 боевиков на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сообщается, что ВСУ также потеряли боевую машину пехоты и два бронетранспортера.
На Белгородском направлении враг потерял 75 человек, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять авто и два орудия полевой артиллерии.
В Харьковской области ВСУ потеряли больше 250 боевиков, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также был уничтожен склад боеприпасов.
В Донецкой Народной Республике украинцы потеряли до 300 военных, а также четыре танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы освободили Розовку и Успеновку в Донецкой Народной Республике.
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