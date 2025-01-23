Операция «Январский гром»: 81 год назад разорвался последний фашистский снаряд в Колпино

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Ровно 81 год назад разорвался последний немецкий снаряд на заводе в Колпино

Фото, видео: Всеволод Тарасевич/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Это была одна из сложных операций, которая позволила снять блокаду Ленинграда.

В эти дни 81 год назад шла одна из самых сложных операций Великой Отечественной войны — «Январский гром». Она завершилась полным снятием блокады Ленинграда.

23 января 1944 года на Ижорском заводе в Колпино разорвался последний вражеский снаряд. Все блокадные годы линия фронта проходила в каких-то трех-четырех километрах от центра города. К 1944 году из двух тысяч домов сохранилось только 327. Остальные уничтожила немецкая артиллерия. Население сократилось больше, чем в 20 раз — с 45 до двух тысяч жителей. Но взять город фашистам так и не удалось.

«Ижорский завод — стратегически важный объект. Здесь производят военную технику, необходимую фронту. В первые месяцы войны защищали город и завод, главным образом — жителей города и рабочие предприятия, из которых были сформированы истребительные батальоны. Самый знаменитый из них Ижорский батальон», — рассказала специалист по экскурсионной работе музея заводов Ижоры Евгения Бринькова.

С 2011 года Колпино — город воинской славы. А тогда, в блокаду, большую часть производства эвакуируют, но завод продолжит работать. Здесь ремонтируют танки, собирают снаряды, делают бытовые вещи для фронта, к примеру, печи-буржуйки. У станков — дети.

Уже завтра, 24 января 1944 года, Красная армия освободит Пушкин. Там, в дворцовых подвалах, найдут авиабомбы. Заминирован буквально весь город. Но ленинградский день победы наступит совсем скоро.

Тема:
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