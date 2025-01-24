За сутки ВСУ потеряли более 190 боевиков в Курской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 190 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также за сутки на территории РФ были уничтожены три вражеских танка, из них один танк «Abrams» американского производства. Кроме того, российская армия уничтожила пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицу М777 американского производства, два миномета, станцию радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

Между тем, группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах населенных пунктов Сумской области и отразила одну контратаку.

Атака ВСУ на Курскую область

Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Всего за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 54 460 боевиков, отмечают в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть жителей Курска осталась без света после падения обломков БПЛА.