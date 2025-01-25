Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

В Москве подвели итоги благоустройства городских территорий в 2024 году и наметили планы по обновлению улиц, набережных и парков на 2025 год. О том, какие объекты привели в порядок в 2024 году, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время доклада на заседании Президиума Правительства Москвы. Сергей Собянин утвердил результаты проделанной работы и поручил продолжить реализацию городских программ в этой сфере.

Городские улицы

В 2024 году новый облик в рамках программы комплексного благоустройства получили 667 улиц, а также 10 крупных объектов в центре города, среди которых:

— Кадашевская набережная и Старомонетный и Пыжевский переулки;

— переулки рядом с Цветным бульваром, в том числе 2-й Колобовский, Большой, Средний и Малый Каретные, Лихов.

На улице Сергия Радонежского и площади Рогожская Застава проложили новую трамвайную линию и выполнили комплексное благоустройство.

В планах на 2025 год — обновление еще около 700 улиц. Крупнейшим проектом станет комплексное благоустройство сразу трех вылетных магистралей — Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе, на которых в прошлые годы такие работы не проводили или выполняли частично.

Кроме того, планируются благоустройство Мантулинской улицы в Пресненском районе и работы по устройству трамвайной линии на проспекте Академика Сахарова, а также прокладки дополнительного (третьего) трамвайного пути рядом с главным входом ВДНХ.

Набережные Москвы-реки и Яузы

С 2010 по 2024 год привели в порядок более 50 набережных Москвы-реки протяженностью около 90 километров, в том числе в 2024 году благоустроили Кадашевскую набережную, прибрежные территории Большого и Малого Строгинских затонов, участок от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, в 2024 году привели в порядок более 20 километров набережных реки Яузы.

В 2025 году город планирует завершить благоустройство набережной на территории музея-заповедника «Коломенское» и Пушкинской набережной, начать благоустройство Шлюзовой набережной и работы по укреплению берегов Москвы-реки рядом со стадионом «Спартак».

Городские парки и знаковые объекты программы «Мой район»

С 2011 года в столице привели в порядок и благоустроили на новом качественном уровне 1104 парковые территории общей площадью свыше 23,6 тысячи гектаров. По мнению москвичей, парки превратились в принципиально новые и современные объекты, предоставляющие широкие возможности для комфортного отдыха в шаговой доступности от жилых домов. Летом это велодорожки, спортивные и детские площадки, а зимой — лыжные трассы, катки и горки для катания.

В 2024 году работы охватили 73 городских парка и знаковых объекта, включая сад «Аквариум» у Театра имени Моссовета, территории у Варшавских прудов на юге, спорткластеры на Лукинской улице на западе и на Красноярской улице на востоке, территории у Школьного озера в Зеленограде и другие объекты общей площадью свыше 1,6 тысячи гектаров.

Было завершено благоустройство основных участков парка «Яуза». Это масштабный городской проект, включивший участок протяженностью свыше 20 километров от Ростокинского акведука до МКАД, где теперь могут отдыхать более миллиона жителей районов Ростокино, Богородское, Свиблово, Ярославский, Бабушкинский, Бибирево, Южное и Северное Медведково, Отрадное, Лосиноостровский.

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