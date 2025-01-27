Температура бьет рекорды: какая погода ожидается в Москве и Петербурге
Текущая неделя может приятно удивить жителей столицы и города на Неве.
Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
Кадры из Подмосковья: женщина с коляской решила устроить прогулку по тонкому льду на коньках. И тут не надо быть специалистом, чтобы понимать, насколько это рискованно. Теперь, вероятно, кадрами из соцсети заинтересуются в органах опеки. Помните, что выходить на водоемы в столичном регионе запрещено.
Москва бьет рекорды тепла. Такой температуры, как сегодня, не фиксировали 111 лет. К шести часам утра воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс трех с половиной. И это на пол градуса выше, чем предыдущий максимум. Этот январь может стать самым теплым в истории города. В четверг, если верить прогнозам, в столице будет до плюс восьми.
Экстремально тепло и в Петербурге. Сегодня в прогнозе до плюс двух. И это не предел: на неделе синоптики обещают до плюс четырех! При этом не исключены осадки.
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