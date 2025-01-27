Температура бьет рекорды: какая погода ожидается в Москве и Петербурге

Кадры из Подмосковья: женщина с коляской решила устроить прогулку по тонкому льду на коньках. И тут не надо быть специалистом, чтобы понимать, насколько это рискованно. Теперь, вероятно, кадрами из соцсети заинтересуются в органах опеки. Помните, что выходить на водоемы в столичном регионе запрещено.

Москва бьет рекорды тепла. Такой температуры, как сегодня, не фиксировали 111 лет. К шести часам утра воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс трех с половиной. И это на пол градуса выше, чем предыдущий максимум. Этот январь может стать самым теплым в истории города. В четверг, если верить прогнозам, в столице будет до плюс восьми.

Экстремально тепло и в Петербурге. Сегодня в прогнозе до плюс двух. И это не предел: на неделе синоптики обещают до плюс четырех! При этом не исключены осадки.