«Так хочется, чтобы у внуков этого не было»: в Петербурге отметили 81-ю годовщину полного снятия блокады

Тысячи людей несли венки на Пискаревское кладбище и к Рубежному камню.

Блокада Ленинграда стоит в ряду таких чудовищных преступлений нацизма, как Холокост и лагеря смерти. Об этом сегодня говорил президент, который принимал участие в памятных мероприятиях. Владимир Путин встретился и с теми, кто не понаслышке знает о страшных событиях Великой Отечественной войны. Из Северной столицы ведет свой репортаж корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В Петербурге еще не рассвело, когда жители стали приносить цветы на Невский проспект. Дом под номером 14 — памятное место. Здесь табличка с грозным предупреждением. Во время воздушной тревоги ленинградцы первым делом старались бежать с четной стороны улиц и проспектов — дома и тротуары там были уязвимы для обстрелов.

«Мне еще не было двух лет. Дед умер от голода. Я, конечно, бы тоже погибла, мама говорит, я не ходила, не говорила», — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Наталья Акимова.

На стрелке Васильевского острова, где стояли зенитки, защищавшие город от авианалетов, сегодня горят факелы Ростральных колонн.

Свой визит в Петербург президент начинает с посещения монумента «Рубежный камень» на Невском пятачке. Эту узкую полоску земли длиной полтора километра держали все дни блокады. Здесь, как напишут потом поэты — «рваное и ржавое железо, и истинно железная земля». Бился за Ленинград и отец президента Владимир Спиридонович. Глава государства ежегодно возлагает цветы к этому мемориалу.

Сегодня в Петербурге звучит метроном. В дни блокады он был сигналом воздушной тревоги.

«Звук метронома и звук сирены, он остался в организме, в моей памяти, в сердце, я иногда просыпаюсь в Москве вот уже в своем возрасте большом, просыпаюсь иногда от звука метронома или от сирены. Вот это до сих пор остается. Мне так хочется, чтобы у моих внуков этого бы не было», — говорит народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Каждый пятый житель Ленинграда умер в те страшные дни. По самым скромным оценкам, на Пискаревском — крупнейшем кладбище второй мировой — в 186-ти братских могилах покоятся минимум полмиллиона человек. А те, кто выжил, навсегда запомнили горький привкус 125-ти блокадных граммов хлеба, вкус обойного клея, олифы и кожаных ремней.

«Я помню, надо мной смеялись, что меня угостили колбасой, и я чуть ли не два дня за щекой ее держала, не могла проглотить, потому что это настолько было вкусно», — рассказывает жительница блокадного Ленинграда Наталья Гаврилова.

Владимир Путин также ежегодно приезжает на Пискаревский мемориал, где похоронен его старший брат. Полуторагодовалый Витя умер в одну из самых страшных блокадных зим.

Несмотря на подписанный городу смертный приговор, Ленинград не просто выжил, а сохранил свое достоинство.

«Враг планировал стереть город с лица земли. Заключить его в кольцо и уничтожить бомбежками и артиллерийскими ударами, а мирных жителей просто уморить голодом. Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов. Планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей», — заявил Путин.

Президента слушают люди, которые знают о блокаде не из учебников истории.

Сегодня в большом концертном зале те, кто пережил блокаду с первого и до последнего дня, те, кто ребенком был эвакуирован из осажденного города по «Дороге жизни», те, кто защищал Ленинград.

Президент наградил ветеранов новой, учрежденной к юбилею великой Победы медалью. Большинству из тех великих победителей уже больше ста лет. Аркадию Давидовичу Забежинскому в апреле исполнится 103.

«Конечно, приятно. Значит, помнят. Во время блокады у меня погибли мать, отец, брат матери, дядя, три двоюродных брата и много друзей. Но я понимал, что я содействую Победе», — говорит ветеран.

Владимир Алексеевич Берчиков защищал родной город, а потом посвятил свою жизнь работе в милиции.

«Это, конечно, возвращает нас туда, и думаю — не зря, не зря… Наша Победа, 80 лет прошло, а в то время мы были в таком состоянии, что для того, чтобы выиграть, надо все отдать. И мы отдавали», — вспоминает он.

Связь времен и поколений. В зале — ветераны и наши сегодняшние защитники, участники СВО.

«В честь наших сегодняшних героев, участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь в зале, давайте их поприветствуем, поаплодируем», — сказал президент.

И эта духовная связь между сегодняшними нашими защитниками и ветеранами сегодня, в Ленинградский День Победы, чувствуется особенно остро.