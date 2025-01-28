Отступая, нацисты рушили все: как шли бои за пригороды Ленинграда зимой 1944 года

После снятия блокады советских воинов ждали бои за Тосно, Любань и Лугу.

Освобождение от фашистской блокады еще называют Ленинградским Днем Победы. Но бои за освобождение пригородов Северной столицы зимой 44-го — продолжаются. В ходе операции «Январский гром» советские войска отодвинули вражеские формирования на десятки километров.

Уходя, солдаты противника рушили памятники архитектуры, громили дворцы, воровали картины и другие предметы искусства. Именно тогда нацисты похитили и Янтарную комнату в Царском Селе. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков расскажет подробности.

28 января 1944-го. Накануне победное зарево над Невой увидели полмиллиона ленинградцев — столько жителей осталось в городе после двух с половиной лет блокады. До войны было больше трех миллионов.

Пока город праздновал снятие блокады, Красная армия продолжала гнать фашистов все дальше от Ленинграда. Еще предстоят бои за Тосно, Любань и Лугу.

«Немцы хвастались, что тосненский плацдарм укреплен ими безупречно: „Никакое землетрясение не способно разрушить наше сооружение на этом участке“, — писали они. Ну и вот фотография захваченного орудия», — показывает ведущий архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Андрей Солнышкин.

За эти две недели, что идет операция «Нева-2» (она же — «Январский гром»), советские войска освободили пригороды Ленинграда, откуда артиллерия вела огонь по осажденному городу.

«Итоги операции „Нева-2“: ликвидирована петергофско-стрельнинская группировка войск противника, враг отброшен от города на 60-100 км. Освобождена Ленинградская область», — напоминает кандидат военных наук Анатолий Жарский, старший научный сотрудник Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

«Освобождают город, заходят во дворец, что они видят?» — спрашивает корреспондент.

«Они видят полуразрушенный дворец, обгоревший, большинство интерьеров было утрачено, мебель отсутствует. Внизу на первом этаже немцы организовали конюшню. После взятия города там было все, извините, в навозе», — рассказывает Дмитрий Клочков, начальник военно-исторического отдела ГМЗ «Царское село».

Из Екатерининского дворца Пушкина украдена Янтарная комната — ее так и не найдут. Петергофский дворец — в руинах. Что не украли — уничтожили.

«В конце октября сюда, в Петергоф, приезжает спецкоманда „Ингерманланд“. Она подчинялась штабу Розенберга, Альфреда Розенберга, известной фигуре в нацистских кругах. И она целенаправленно занималась сбором различных предметов искусств, которые немцы, зачастую даже еще до войны, до себя составляют в определенный список — того, что представляет для них интерес», — рассказывает Павел Петров, заведующий отделом музейных исследований ГМЗ «Петергоф».

В 1951-м советские специалисты составят «акт проверки наличия музейных ценностей пригородных дворцов-музеев». Выяснится, что 116 тысяч картин, статуй и прочих во многом бесценных предметов искусства уничтожены или украдены.

«В 11-й дивизии СС „Нордланд“ был полный нацистский интернационал: там был и норвежский батальон СС, были и бельгийцы, и голландцы, и шведы, и датчане. Это были фанатичные нацисты», — объясняет Баир Иринчеев, заместитель директора музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

Больше миллиона ленинградцев погибли за эти 872 дня. Большинство от голода, многие — в результате обстрелов артиллерии и налетов авиации.

«Ребенок, он не знает страха смерти — в этом его спасение. Мы жили и думали, что так все и надо, мы другого не видели», — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Галина Шелемова.

Но Ленинградский День Победы, хоть и ценой немыслимых жертв, все-таки наступил. Уже 30 января 44-го поэтесса Вера Инбер напишет в своем дневнике, который она вела всю блокаду:

«В нашем акушерском отделении через два дня после салюта родился ребенок, мальчик. Дитя уже свободного Ленинграда».