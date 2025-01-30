Минобороны показало работу снайперов на каховском направлении СВО

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Тем временем российские бойцы освободили Новоелизаветовку в ДНР.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В зоне СВО наши военные освободили село Новоелизаветовку, таким образом сместив линию фронта в ДНР еще на пару километров вглубь вражеской обороны.

Серьезные успехи у российской армии и на каховском направлении, там за сутки уничтожены несколько десятков боевиков, много военной техники и несколько «опорников», причем значительная заслуга в этом операторов дронов, которые проводили разведку и наносили первые удары.

И сегодня же нам удалось получить эксклюзивные кадры, на которых видно, как проходили бои за Курахово. Крупный логистический центр освободили еще в начале января. Но бойцы, которые там бились, только сейчас получили возможность рассказать, что враг цеплялся буквально за каждый дом. Поэтому и штурмовики, и поддерживающие их беспилотники действовали точечно.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области. Благодаря слаженным действиям бойцов группировки «Запад», удалось расширить плацдарм на правом берегу Оскола. Взятие населенного пункта под контроль позволяет перекрыть пути снабжения ВСУ в районе Купянска.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

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