Минобороны показало работу снайперов на каховском направлении СВО
Тем временем российские бойцы освободили Новоелизаветовку в ДНР.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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В зоне СВО наши военные освободили село Новоелизаветовку, таким образом сместив линию фронта в ДНР еще на пару километров вглубь вражеской обороны.
Серьезные успехи у российской армии и на каховском направлении, там за сутки уничтожены несколько десятков боевиков, много военной техники и несколько «опорников», причем значительная заслуга в этом операторов дронов, которые проводили разведку и наносили первые удары.
И сегодня же нам удалось получить эксклюзивные кадры, на которых видно, как проходили бои за Курахово. Крупный логистический центр освободили еще в начале января. Но бойцы, которые там бились, только сейчас получили возможность рассказать, что враг цеплялся буквально за каждый дом. Поэтому и штурмовики, и поддерживающие их беспилотники действовали точечно.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили поселок Двуречная в Харьковской области. Благодаря слаженным действиям бойцов группировки «Запад», удалось расширить плацдарм на правом берегу Оскола. Взятие населенного пункта под контроль позволяет перекрыть пути снабжения ВСУ в районе Купянска.
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