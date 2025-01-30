МИД РФ: данных о выживших при столкновении самолета и вертолета в США нет
Сотрудники посольства России выясняют, были ли на борту российские граждане.
Фото: Reuters/Carlos Barria
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По имеющимся данным, в результате столкновения самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в районе вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана никто не выжил. Об этом сообщили представители департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Министерства иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
«По информации властей, данных о выживших нет, ведется поисково-спасательная операция», — говорится в сообщении.
Также в МИД подтвердили, что сотрудники посольства России выясняют, были ли на борту российские граждане.
Ранее сообщалось, что на борту самолета находились, в том числе, чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые теперь работают тренерами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов.
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