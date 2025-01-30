На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 152 0

ТАСС: фигуристы Шишкова и Наумов были на борту разбившегося в США самолета

На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов

Фото: Владимир Беззубов/ТАСС

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Они находились на борту самолета Bombardier CRJ700, потерпевшего крушение вблизи Вашингтона.

На борту самолета Bombardier CRJ700, принадлежавшего авиакомпании American Airlines и потерпевшего крушение в США, находились российские тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов представляли сборную России в парном фигурном катании. Они стали чемпионами мира в 1994 году. На зимних Олимпийских играх 1992 года они заняли пятое место, а в 1994 году — четвертое.

В последние годы фигуристы жили и работали в США, где занимались тренерской деятельностью.

Люк Ван, фигурист сборной США по фигурному катанию, поделился на своей странице в Instagram* информацией о том, что на борту разбившегося самолета находились несколько тренеров и фигуристов из сборной США по фигурному катанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне вертолет выполнял учебный полет.

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