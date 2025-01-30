В США подтвердили нахождение фигуристов в потерпевшем крушение самолете

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 49 0

Среди них были чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В США подтвердили нахождение фигуристов в потерпевшем крушение самолете

Фото: Reuters/Carlos Barria

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В США подтвердили нахождение фигуристов на борту потерпевшего крушение самолета. Об этом сообщает ассоциация фигурного катания Соединенных Штатов (U. S. Figure Skating).

«Ассоциация фигурного катания США может подтвердить, что несколько членов нашего сообщества фигурного катания, к сожалению, находились на борту рейса 5342 American Airlines, который столкнулся с вертолетом вечером в Вашингтоне», — сообщается в заявлении.

В ночь на 30 января пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в районе вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. По информации СМИ, на борту находились не менее 14 фигуристов. Среди них россияне чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В последние годы супруги жили и работали в США, где занимались тренерской деятельностью.

Отмечается, что на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете было трое военных. На месте падения обнаружено 18 тел, поиски продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне вертолет выполнял учебный полет.

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