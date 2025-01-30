Столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне вертолет выполнял учебный полет

Он взлетел с военной базы, расположенной в 40 километрах от аэропорта.

Вертолет армии США Blackhawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в районе аэропорта недалеко от Вашингтона, в момент катастрофы выполнял учебный полет. В четверг CNN опубликовало информацию, ссылаясь на Хизер Чайрез, главу пресс-службы Объединенной оперативной группы Национального столичного региона.

«Воздушным судном, вовлеченным в инцидент, был вертолет армии США, который следовал из форта Бивер. Вертолет Blackhawk, столкнувшийся в среду с пассажирским самолетом, совершал учебный полет», — говорится в сообщении.

По информации, полученной от Пентагона, вертолет вылетел с базы, которая находится в 40 километрах от Вашингтона.

Инцидент произошел в районе Национального аэропорта имени Рональда Рейгана, который находится в городе Вашингтон. Руководство аэропорта сообщило о том, что все взлеты и посадки временно приостановлены. На месте происшествия начались поисково-спасательные работы.

Позже Федеральное авиационное управление США уточнило, что в воздухе произошло столкновение между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 и военным вертолетом Blackhawk. По информации телеканала NBC News, в результате крушения удалось спасти четырех человек. Поисковые работы продолжаются.

На борту упавшего самолета American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Посольство Российской Федерации в США выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.