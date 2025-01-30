Крушения пассажирского самолета в Вашингтоне можно было избежать: кто виноват в трагедии

На месте авиакатастрофы в Вашингтоне продолжаются поисково-спасательные работы. Фюзеляж лайнера после столкновения с вертолетом раскололся надвое и рухнул в реку. Официальных данных о погибших тоже нет, однако, по информации СМИ, оперативные службы извлекли уже по меньшей мере 30 тел. Что привело к таким фатальным последствиям и почему вообще пути гражданского и военного судов пересеклись?

Спасатели обследуют место крушения авиалайнера. В момент крушения в самолете находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту Black Hawk трое солдат армии США.

Пассажирский лайнер компании American Airlines, следовал из штата Канзас и готовился к посадке в аэропорту Вашингтона. В момент столкновения военный вертолет Black Hawk выполнял учебный полет над рекой Потомак.

«Мы полностью сотрудничаем с Национальным советом по безопасности на транспорте и его расследованием и продолжим предоставлять всю возможную информацию. Наше сотрудничество не прекращается, и мы хотим узнать все, что сможем, о сегодняшних событиях», — говорит гендиректор American Airlines Роберт Айзом.

Ряд американских СМИ пишут, что причиной столкновения самолета и вертолета могла стать ошибка диспетчера. Незадолго до крушения оператор уточнял у экипажа военного вертолета, наблюдает ли он пассажирский лайнер. Пилот дал утвердительный ответ, после чего начал маневрировать в воздухе. В результате «Бомбардир» задел брюхом вертолёт. Президент Америки Дональд Трамп принес соболезнования семьям погибших и раскритиковал действия авиационных служб.

«Ночь была ясной, огни на самолете ярко горели, почему вертолет не поднялся, не опустился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала экипажу вертолета, что делать, вместо того, чтобы спрашивать, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую нужно было предотвратить. Это плохо!» - сказал президент США Дональд Трамп.

Человеческий фактор сейчас рассматривается в качестве основной версии. Оба воздушных судна имеют передовую систему навигации. Например, пассажирский самолет серии CRJ700 с начала двухтысячных и за годы производства пережил несколько модификаций. Военный Black Hawk стоит на вооружении армии США с 60-х годов. Сами военные характеризовали машину как «надежного партнёра».

«Здесь к технике никаких предъяв не должно быть… То, что это роковая случайность, это однозначно, где-то в этой случайности есть нарушения», — говорит заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

На месте крушения сейчас работает более трёхсот спасателей. В том числе группы водолазов. Как сообщили власти Колумбия, им приходится работать в тяжёлых условиях, что может затянуть поиски до начала рассвета.

«Наша пожарная служба при поддержке пожарных и полицейских департаментов со всего Вашингтонского столичного региона проводит спасательную операцию на реке Потомак. Они усердно работают в очень темных и холодных условиях, в леденой воде, чтобы провести эту спасательную операцию», — говорит мэр округа Колумбия Мюриел Боузер.

Для родственников пассажиров открыта горячая линия, где они могут получить всю необходимую информацию.

«Я просто молюсь, чтобы кто-нибудь вытащил ее из реки прямо сейчас. Я просто молюсь. Молюсь Богу. Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут», — говорит Хамаад Раза.

Власти США не исключают, что катастрофа в небе над Вашингтоном может стать крупнейшей по числу жертв за последние 15 лет.

В темном небе едва заметны навигационные огни пассажирского лайнера. Самолёт явно идёт на посадку в аэропорт Вашингтона. Ещё секунда, и на записи не только виден, но и слышен взрыв.

Пассажирский лайнер компании «Американ Эирлайнс» столкнулся с военным вертолётом «Блэк Хок», выполнявшего учебный полёт над рекой Потомак. Уцелевшая часть фюзеляжа самолёта и обломки упали в воду, где сейчас работают водолазы и спасатели. К этой минуте им удалось обнаружить около 20-ти тел. Известно, что в момент крушения в самолёте находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту «Блэк Хок» трое солдат сухопутных войск США.

Пассажирский самолёт летел из Уичито, это небольшой город в штате Канзас, а военный вертолёт следовал с военной базы штата Вирджиния. Ряд американских изданий пишут, что причиной столкновения могла стать ошибка диспетчера.

"Мы полностью сотрудничаем с Национальным советом по безопасности на транспорте и его расследованием и продолжим предоставлять всю возможную информацию. Наше сотрудничество не прекращается, и мы хотим узнать всё, что сможем, о сегодняшних событиях", -

Незадолго до крушения он уточнял у экипажа