В США подтвердили гибель Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
Последние годы жизни они работали тренерами в конькобежном клубе Бостона.
Фото: Семенов Г./ТАСС
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В США подтвердили смерть тренеров по фигурному катанию Вадима Наумова и Евгении Шишковой в результате крушения самолета в Вашингтоне.
«Они были чемпионами мира по парному катанию 1994 года, чемпионами мира по парному катанию, и они пришли к нам в 2017 году», — отметил директор конькобежного клуба в Бостоне Дуг Зегибе в ходе брифинга.
Последние годы жизни фигуристы работали тренерами в Америке. Зегибе уточнил, что на борту потерпевшего крушение самолета не было сына спортсменов — Максима.
Кроме того, в результате авиакатастрофы погибли еще двое фигуристов, которые тренировались в бостонском клубе, а также двое их родственников.
В ночь на 30 января в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, после чего упал в реку Потомак.
На борту воздушного судна находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Спасатели достали из реки более 30 тел погибших. В настоящий момент поиски продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурист Джон Маравилла не полетел на разбившемся самолете из-за собаки.
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