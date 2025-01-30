«Слишком тяжелый пес»: фигурист не полетел на разбившемся самолете из-за собаки

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Фигурист не полетел на разбившемся самолете из-за слишком тяжелой собаки

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Hu Yousong; 5-tv.ru

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По предварительным данным, на борту находились еще несколько фигуристов, но никто не выжил после крушения.

Группа водолазов, которая в эти минуты работает на месте крушения рейса из Уичито в Вашингтон обнаружила один из черных ящиков. Скоро к расшифровке бортового самописца приступят специалисты.

В районе ЧП в эти минуты находятся по меньшей мере 300 спасателей. При этом в сети появляются все новые кадры с моментом столкновения. Их зафиксировали камеры уличного наблюдения. Светлые точки — это самолеты, которые один за другим совершают посадку в ближайшем аэропорту имени Рональда Рейгана. А затем в небе появляется огненное пятно.

Сотрудник авиагавани рассказал журналистам, что рейс American Airlines не добрался до посадочной полосы буквально 800 метров.

Обновляются данные и предполагаемого списка пассажиров. Изначально американские СМИ сообщали, что на борту находился фигурист Джон Маравилла. Это не подтвердилось. Сам же спортсмен опубликовал фото в соцсетях и подписал, что его собака, с которой он путешествовал, не прошла весовой контроль в аэропорту. Она оказалась слишком велика для переноски. Возвращаться домой пришлось на машине именно это и спасло жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США подтвердили нахождение фигуристов в потерпевшем крушение самолете.

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