Владимир Путин заявил о непричастности современных немцев к преступлениям Гитлера

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 56 0

Президент считает, что нынешнему поколению немцев нельзя навязывать коллективную ответственность за преступления прошлого.

Владимир Путин заявил о непричастности современных немцев к преступлениям Гитлера

Фото: www.globallookpress.com/Carla BenkÃ¶

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Президент России Владимир Путин заявил, что современное немецкое общество непричастно к преступлениям гитлеровской Германии. Российский лидер рассказал об этом в интервью одному из федеральных каналов.

«Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к этому. Да, историческая память, конечно, существует, надо это помнить, нельзя об этом забывать, но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в 1930-е и 1940-е годы, мне кажется, несправедливо», — считает президент.

По словам Владимира Путина, у него до сих пор остается множество друзей в Германии, в которой он нес службу в середине 80-х годов. Президента искренне удивляет тот факт, что немцы по сей день чувствуют на себе коллективную вину за преступления нацистов. Путин считает, что нынешнее и будущие поколения жителей Германии не должны ущемляться в правах из-за дел минувших дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам Владимира Путина, Трамп уже скоро наведет порядок в Европе.

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