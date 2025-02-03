Сахалин тонет в снегу: высота сугробов превысила два метра
Сильные метели на острове не утихают почти неделю.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Михайлов; 5-tv.ru
Тонет, но только в снегу сейчас и Сахалин. Сильные метели на острове не утихают почти неделю.
Такой тяжести не выдерживают крыши и даже окна в домах. Люди вынуждены разгребать сугробы в комнатах — несколько подобных кадров появилось в соцсетях. Машины во дворах водители угадывают только по крышам — их еще иногда видно.
Сегодня синоптики обещают небольшую передышку. Но с завтрашнего дня регион снова накроет снегопад, все это будет сопровождаться порывистым ветром.
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