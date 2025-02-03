Сахалин тонет в снегу: высота сугробов превысила два метра

Тонет, но только в снегу сейчас и Сахалин. Сильные метели на острове не утихают почти неделю.

Такой тяжести не выдерживают крыши и даже окна в домах. Люди вынуждены разгребать сугробы в комнатах — несколько подобных кадров появилось в соцсетях. Машины во дворах водители угадывают только по крышам — их еще иногда видно.

Сегодня синоптики обещают небольшую передышку. Но с завтрашнего дня регион снова накроет снегопад, все это будет сопровождаться порывистым ветром.