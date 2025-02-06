Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 26 0

Доступен онлайн-сервис записи в детские школы искусств и кружки.

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, эт и единый читательский билет, который дает доступ к книжным фондам всех городских библиотек, и онлайн-сервис записи в детские школы искусств и кружки, и, конечно, билетная система «Мосбилет». Она помогает приобрести билеты в музеи и театры, оплатить городские катки и бассейны, арендовать пикниковые зоны.

«Портал „Узнай Москву“ — цифровой проект, рассказывающий о достопримечательностях и истории нашего города. В мобильном приложении можно увидеть в режиме дополненной реальности, как выглядели бы в современной городской среде здания и сооружения, не сохранившиеся до наших дней», — говорится в сообщении.

Еще есть возможность аренды городских пространств для мероприятий — больше 1,5 тысяч помещений в 42 культурных учреждениях Москвы. Также доступен онлайн-сервис записи в детские школы искусств и кружки.

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Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

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