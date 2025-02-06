Алаудинов раскрыл детали отражения контратаки украинских боевиков в Курской области

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 32 0

Российские бойцы сорвали попытку контрнаступления у сел Уланок и Черкасская Конопелька.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Российские военные пресекают попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в контрнаступление в Курской области. Об этом 5-tv.ru заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Сегодня противник предпринял очередную попытку контрнаступления в направлении наших соседей слева — это Уланок, Черкасская Конопелька. На этом участке находятся наши подразделения российские — это 11-я бригада десантников, 810-я бригада морпехов, подразделение «Ветераны», — сказал он.

По словам Алаудинова, в атаке участвуют несколько десятков единиц бронетехники ВСУ.  ВС РФ их сейчас уничтожают. Видеокадры предоставили 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты и «Ахмат».

«Несколько сотен бойцов ВСУ они забрасывают на разные участки в этом направлении. Бойцы спецназа „Ахмат“ сейчас помогают соседям нашим беспилотными отрядами, уничтожают противника, сжигают технику», — отметил Алаудинов.

До этого стало известно, что российские бойцы сорвали попытку контрнаступления в этих районах.

Бойцы спецназа «Ахмат» оказывают помощь соседним бригадам, в частности, беспилотными отрядами, которые сжигают технику противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Ранее ВСУ предпринимали попытку напасть на Курскую область 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе РФ, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. Тогда на территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков на курском направлении.

Тема:
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